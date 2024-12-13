В Можайском городском округе реконструировали подстанцию 220 кВ

сегодня в 13:50

Энергетики завершили реконструкцию подстанции 220 кВ, которая обеспечивает электроэнергией Можайский городской округ. В проект было инвестировано 206 млн руб., сообщает пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

Общая трансформаторная мощность подстанции 220 кВ — 250 МВА. Помимо жителей города Можайск и расположенных рядом населенных пунктов она обеспечивает электроэнергией объекты РЖД западного направления и транзитные перетоки электроэнергии между московской и смоленской энергосистемами.

В рамках реконструкции «Россети» заменили 21 единицу коммутационного оборудования современными отечественными аналогами. Благодаря этому будет обеспечена высокая надежность электроснабжения 92,5 тыс. жителей, объектов социнфраструктуры и транспорта. Срок эксплуатации нового оборудования составляет свыше 25 лет.

Работы проводились без снижения надежности электроснабжения потребителей. Энергетики установили 8 комплектов элегазовых выключателей, 5 трансформаторов тока, 2 трансформатора напряжения. В рамках проекта также заменили щиты постоянного тока, модернизировали системы релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе современных микропроцессорных терминалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.