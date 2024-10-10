В Можайской больнице отремонтировали кровлю
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского округа
В поликлинике Можайска починили кровлю и отремонтировали кабинет льготного лекарственного обеспечения. Мастера административно-хозяйственной части больницы усилили стропила крыши, полностью произвели ремонт обрешетки, прикрепили тепло- и гидроизоляционный материал «Изоспан» и уложили новую металлочерепицу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В результате протечки крыши поликлиники особенно сильно пострадали потолок и стены кабинета льготного лекарственного обеспечения. Поэтому после окончания кровельных работ, специалисты перешли к малярным: удалили со стен старое покрытие, нанесли новую штукатурку и окрасили стены. Также был смонтирован новый потолок.
После проведенного ремонта сотрудники вернулись в обновленный кабинет, в котором теперь не только красиво, но и сухо.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.