В Можайской больнице отремонтировали кровлю

сегодня в 14:32

В поликлинике Можайска починили кровлю и отремонтировали кабинет льготного лекарственного обеспечения. Мастера административно-хозяйственной части больницы усилили стропила крыши, полностью произвели ремонт обрешетки, прикрепили тепло- и гидроизоляционный материал «Изоспан» и уложили новую металлочерепицу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В результате протечки крыши поликлиники особенно сильно пострадали потолок и стены кабинета льготного лекарственного обеспечения. Поэтому после окончания кровельных работ, специалисты перешли к малярным: удалили со стен старое покрытие, нанесли новую штукатурку и окрасили стены. Также был смонтирован новый потолок.

После проведенного ремонта сотрудники вернулись в обновленный кабинет, в котором теперь не только красиво, но и сухо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.