В Можайске завершили капремонт канализационного коллектора по госпрограмме

Капитальный ремонт канализационного коллектора в Можайском округе провели в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». Работы завершили в районе деревни Кожухово, где заменили участок центральной канализационной сети диаметром до 1000 мм, по которому стоки поступают на главные очистные сооружения Можайска.

В ходе ремонта специалисты проложили более 2 километров новых сетей с использованием бетонных и современных пластиковых труб. Было построено 15 новых канализационных колодцев. Часть сетей под Можайским шоссе проложили методом горизонтально-направленного бурения, что позволило избежать вскрытия дорожного полотна и перекрытия движения транспорта.

В работах участвовали 12 специалистов и 5 единиц техники. Реализация проекта повысила надежность системы водоотведения и улучшила качество жизни для более чем 24 тысяч жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье в 2025 году в рамках госпрограммы по воде. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.