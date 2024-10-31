сегодня в 18:45

В Можайске проверили качество отопления в многоквартирных домах

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев совместно с председателем совета депутатов Можайского округа Лидией Афанасьевой, депутатом Московской областной Думы Владимиром Вшивцевым, заместителем председателя совета депутатов Татьяной Дроздовой и депутатом совета депутатов Кариной Черевань, а также с представителями профильных отделов администрации и сотрудниками ресурсоснабжающей и обсуживающей организаций осуществили проверку качества отопления. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе визита посетили одну из квартир многоквартирного дома по адресу: город Можайск, улица 20 января, дом 11. Жители отметили, что к комнатах тепло и комфортно.

«Наши службы постоянно мониторят работу системы отопления для оперативного реагирования на обращения граждан. Все необходимые меры по улучшению качества отопления осуществляются в кратчайшие сроки», — подчеркнул глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

В случае возникновения проблем с отоплением в квартире необходимо обращайться в аварийно-диспетчерскую службу управляющих организаций по номеру +7(977)728-36-60.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.