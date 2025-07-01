В Можайске проверили ход работ по модернизации сетей холодного водоснабжения

В округе продолжается масштабная программа — будут заменены более 107 км труб. Работы уже выполнены во многих населенных пунктах, в том числе начаты в самом городе.

«Отдельно обсудили благоустройство территории после проводимых работ. Посетили именно те места, которые волнуют наших жителей. Это поселки МИЗ и Строитель, сейчас здесь продолжаются работы. Территорию приведут в порядок после их окончания, поэтому прошу всех немного потерпеть», — сказал Мордвинцев.

Работы ведутся по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.