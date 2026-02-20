В Можайске Подмосковья расширили Клементьевскую улицу

сегодня в 11:43

Коммунальные службы ночью 20 февраля очистили от снега обочины на улице Клементьевской в Можайске и расширили проезжую часть. Работы велись после снежного циклона, обрушившегося на Подмосковье.

Коммунальные и дорожные службы Можайска продолжают устранять последствия сильного снегопада. Очередной этап работ прошел на улице Клементьевской — одной из оживленных дорог, ведущей к отдаленным населенным пунктам и соседним городам.

Специалисты очистили обочины и расширили проезжую часть. Это позволило улучшить проезд транспорта на участке.

В уборке задействовали два самосвала и фронтальный погрузчик. С территории вывезли шесть машин снега общим объемом более 130 кубических метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.