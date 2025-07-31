В Можайске идет капремонт канализации на улицах Вокзальная, Школьная и Ватутина

Стартовал капитальный ремонт канализационной сети на улицах Вокзальная, Школьная и Ватутина в Можайском округе. Реализация данного проекта позволит качественно повысить услуги водоотведения для жителей 10 многоквартирных домов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Будет проложено 1 035 метров труб диаметром от 200 до 500 мм с использованием современного метода горизонтального бурения, что позволит минимизировать неудобства для жителей во время их проведения. Также планируется замена 166 метров канализационных сетей диаметром 110 и 1500 мм традиционным открытым способом. Проект реализуется по заказу ресурсоснабжающей организации АО «Мособлтепло».

Ремонтные работы затронут системы водоотведения девяти многоквартирных домов на улице Вокзальной № 6, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 29, 35 и дома № 2 на улице Школьной. Это позволит значительно улучшить качество коммунальных услуг.

«Долгое время люди, живущие в домах советской постройки, ожидали подключения к центральной канализации. Проектирование сетей заняло несколько месяцев, далее — согласование работ. Прошу жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и ограничениям движения на данных участках», — сказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Завершить работы подрядчик планирует в ноябре этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.