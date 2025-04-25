В Мособлдуме обсудили планы по модернизации инфраструктуры ЖКХ

В Мособлдуме состоялась Открытая трибуна на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». На ней обсудили планы по модернизации инфраструктуры ЖКХ, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Открывая заседание, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что «при поддержке Президента и федеральных коллег Подмосковье сейчас реализует самую масштабную программу в стране, охватывающую всю систему жилищно-коммунального хозяйства. В рамках федерального, регионального и муниципального финансирования, а также концессионных соглашений, в общей сложности на это выделяется более 500 млрд. рублей».

Речь идёт о ремонте котельных и центральных тепловых пунктов, а также теплосетей, водозаборных узлов, канализационных насосных станций, очистных сооружений и участков сетей водоснабжения и водоотведения.

«План по модернизации коммунальной инфраструктуры сформирован в перспективе до 2028 года. Только в рамках государственной программы мы должны модернизировать почти тысячу объектов теплоснабжения на общую сумму 92,3 миллиарда рублей. Кроме того, 329 объектов водоснабжения и 200 объектов водоотведения на сумму более 169 миллиардов рублей. В итоге перемены почувствуют миллионы людей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы также напомнил, что в течение 2024 года региональный парламент провёл шесть открытых трибун в муниципалитетах, в которых приняли участие жители 40 городских округов.

Подводя итоги заседания, Игорь Брынцалов отметил, что в области запущена большая программа, которая позволит обновить котельные, тепло- и водоснабжение.

«Это касается 60% жителей Подмосковья. Состав участников сегодня позволил ответить на многие из поступивших вопросов. Оставшиеся вопросы проработаем и по ним тоже дадим обратную связь. Кроме этого, профильный комитет Московской областной Думы запланировал ряд „кустовых совещаний“ в городских округах», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.