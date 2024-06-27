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В Москве заменят системы отопления в 812 многоквартирных домах

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках программы капитального ремонта жилого фонда заменят системы отопления в 812 многоквартирных домах, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и будут выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду», — заявил Бирюков.

Он также подчеркнул, что капитальный ремонт предполагает замену всех изношенных труб, опорных конструкций, задвижек, соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах. Так осуществляется комплексный ремонт инженерных систем. Все это гарантирует безаварийную работу на протяжении осенне-зимнего периода.

«После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации», — добавил глава комплекса городского хозяйства.

При проведении ремонта специалисты используют только качественные материалы, которые отвечают требованиям надежности. Например, устанавливают биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.