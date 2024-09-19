В Москве закончили реабилитацию Изютинского пруда

На юге столицы закончились работы по реабилитации Изютинского пруда, который находится на Черноморском бульваре, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдалась эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда», — заявил вице-мэр.

Он отметил, что по завершении работ водоем вновь стал комфортным местом отдыха на природе. Пруд площадью 0,3 га очистили от ила, привели в порядок конструкцию береговых полос, появилась зона биоплато.

«На первом этапе извлекли иловые отложения, общий объем которых составил почти 2 тыс. кубометров. Благодаря этому увеличилась средняя глубина пруда, что позволит исключить прогревание акватории в теплое время года», — сказал Бирюков.

Как только было сформировано ложе, специалисты комплекса горхозяйства провели ремонт конструкции береговой полосы длиной 276 м. На надводной части отсыпали гранитный щебень по существующему естественному откосу, нижняя выполнена в виде цилиндрических габионных конструкций.

Затем была обустроена зона биоплато площадью 359 кв. м — там высадили более 6 тыс. различных водных растений. Это естественные фильтры, позволяющие минимизировать зарастание.

По словам заммэра, специалисты регулярно обследуют водоемы Москвы, при выявлении проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируют каждый год, в том числе учитывая пожелания горожан. Всего в 2024 году в столице планируют обновить более 20 прудов.