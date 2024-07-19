В Москве выполнили более 50% работ по ремонту энергоподстанций

В столице провели 50% от запланированного объема работ по ремонту городских энергоподстанций, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в этом году в Москве обновят около 2,3 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций. Благодаря этому удастся повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых домов,

«В настоящее время выполнено более половины от общего объема работ — отремонтировали 1 188 объектов», — рассказал он.

Заммэра добавил, что при планировании во внимание берут те периоды, в которые происходят пиковые нагрузки или праздники. Большую часть работ проводят в период с апреля по декабрь.

«В рамках ремонтной программы проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики», — сообщил он.

По словам Бирюкова, в работы входят контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений. Специалисты также проводят покраску металлоконструкций и регулировку запорных устройств.

Специалисты особо контролируют бесперебойную работу энергетического блока столицы.