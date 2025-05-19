В Москве создали бота для помощи при раздельном сборе мусора

Власти Москвы сообщили о запуске специального Telegram-бота, который поможет жителям российской столицы разобраться в правилах сортировки отходов. С помощью нового бота пользователи смогут, в том числе, получить адреса контейнерных площадок или пунктов приема специальных отходов.

Найти Telegram-бота можно через строку поиска, введя там его короткий адрес — @MosSort_bot. Чтобы узнать, где находится ближайшая контейнерная площадка или пункт приема сбора отходов, достаточно отправить в бот сообщение со словами «Вторсырье», «Смешанные отходы», «Опасные отходы» и свою геолокацию. В ответном сообщении пользователь получит адреса и ссылку на карту. Также там будут указаны часы работы пунктов приема раздельного мусора.

Создателем бота-помощника выступил Единый региональный оператор АО «Экотехпром», входящий в состав департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. С помощью бота также можно изучить правила сортировки мусора, а через специальную игру закрепить полученные знания. В игре пользователи будут получать специальные баллы, которые помогут открыть в том числе специальный раздел, где будут отображаться имена лучших игроков.

Для удобства пользователей у бота есть меню с удобными кнопками. В разделе «Информация» можно найти все необходимое.

Программа раздельного сбора мусора в Москве реализуется уже шестой год. По итогам 2024 года участникам программы удалось собрать 1,65 млн тонн вторсырья. Когда программа только стартовала, собрано было всего 450 тысяч тонн вторсырья — это чуть меньше показателей за первый квартал 2025 года. За первые три месяца текущего года пользователи собрали почти 440 тысяч раздельного мусора.