В Москве провели ремонт 20 домов, где расположены библиотеки

В рамках реализации программы капремонта жилфонда в столице привели в порядок свыше 20 домов, в которых находятся библиотеки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самый необычный из них — круглый дом № 6 на улице Довженко, в нем расположена библиотека № 217. Дом-кольцо диаметром 155 м возвели в 1976 году, в нем 26 подъездов и 936 квартир. Специалисты отремонтировали фасад здания, балконы и входные группы, а также заменили инженерные сети.

На северо-востоке работы прошли в доме № 14 по Аргуновской улице, в пристройке к которому работает медиацентр № 67. В 12-этажке привели в порядок фасад с трапециевидными лоджиями, входные группы.

На улице Новаторов восстановили дом № 14, где открыт филиал № 2 библиотеки № 172. Во время ремонта фасада 18-этажного здания удалось улучшить его энергоэффективность. Сам фасад был окрашен в патиново-зеленый цвет. Также были отремонтированы балконы и лоджии, заменена магистраль горячего водоснабжения.