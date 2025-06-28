В Москве продлили срок передачи показаний счетчиков до 30 июня

В связи с массовым отъездом горожан на дачи и в отпуска столичные власти продлили срок передачи показаний индивидуальных приборов учета до 30 июня. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Обычно жители должны передавать данные до 25 числа каждого месяца, но сейчас сделано исключение. При этом управляющие компании могут устанавливать собственные временные рамки — чаще с 15 по 20 число.

Первые три месяца начисления будут идти по среднему потреблению (за последние полгода или 3 месяца для новых счетчиков). Затем — по нормативам, что обычно приводит к переплате. В отдельных случаях может применяться повышающий коэффициент.

Сотрудники управляющих компаний имеют право сверять показания не чаще раза в квартал, но обязаны предупреждать о своем визите заранее.

Кошелев уточнил, что своевременная передача данных важна и для расчета общедомовых нужд, которые определяются как разница между общим счетчиком и суммой индивидуальных показателей. В разгар летнего сезона это временное послабление поможет многим москвичам избежать лишних расходов.