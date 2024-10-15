В Москве очистили акватории 15 пассажирских причалов

В Москве до завершения навигации провели сложные гидротехнические работы по очистке акваторий 15 пассажирских причалов. Извлеченный мусор был утилизирован, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Необходимость этих мероприятий была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению прогулочных теплоходов», — рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что перед очисткой водолазы провели детальный осмотр дна. Работы проводились с баржи, оснащенной подъемным краном для подъема крупногабаритного бытового мусора.

По словам заммэра, чтобы обеспечить непрерывность судоходства, все работы по очистке акваторий причалов проводились только в рабочие дни в первой половине дня. Все извлеченные предметы и мусор были доставлены на берег и затем утилизированы в соответствии с установленными правилами.

Бирюков добавил, что все столичные причалы будут тщательно подготовлены к зиме. В частности, специалисты городского хозяйства проведут очистку и промывку лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений.