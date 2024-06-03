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В Москве капитально отремонтируют дом, где живет композитор Александра Пахмутова

В столичном районе Хамовники рабочие приступили к капитальному ремонту дома № 45 на Комсомольском проспекте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом доме живет народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова.

Работы начались с расчистки и промывки фасада, затем специалисты приступили к ремонту рустованной штукатурки, замене плитки и элементов кладки. Участки фасада, пораженные грибком или влажные, обработали антисептиком.

Рабочие также восстанавливают декоративные элементы и балконы. Затем фасад покрасят в районе первых двух этажей, а выше защитят гидрофобизацией. Кроме того, в доме планируется установить новые окна в подъездах, отремонтировать входные группы и заменить водосточную систему.

На крыше обновят каркас и поменяют покрытие. Все деревянные элементы будут обработаны огнебиозащитным составом, а чердак утеплят.

Еще планируется привести в порядок подвал и подъезды, проложить новые электрокабели, поменять системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.