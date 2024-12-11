В Москве будут проверять исправность газовых плит в жилых домах в 2025 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2025 году будут проверять исправность газовых плит, которые установлены и эксплуатируются в столичных жилых домах, об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — рассказал Бирюков.

Владельцы газовых плит могут на официальном сайте «Мосгаза» ввести свой адрес проживания и уточнить дату, когда состоится плановая проверка в их доме. Всего на территории Москвы зарегистрировано более 1,8 млн семей, которые пользуются газовыми плитами.

Плановые проверки являются важным и необходимым мероприятием, направленным на своевременное исправление неполадок. Это обеспечивает большую безопасность. При этом ответственность за эксплуатацию и должное содержание газового оборудования возлагается на собственника жилья или нанимателя жилой площади.

Бирюков подчеркнул, что в среднем эксплуатировать газовые плиты можно в течение 10-12 лет, затем нужна их замена. За годы эксплуатации некоторые детали изнашиваются, также может нарушиться изоляция духового шкафа, что в целом представляет угрозу не только для конкретной семьи, но в целом для жильцов дома, в котором она установлена. Каждая газовая плита должна быть оснащена системой «газ-контроль», которая прекращает подачу газа, если огонь по какой-то причине потух.

Специалисты заблаговременно оповестят население Москвы о готовящихся плановых проверках газового оборудования на информационных стендах, которые установлены внутри подъездов и на дворовых территориях. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться по номеру горячей линии: 8-800-700-71-04.