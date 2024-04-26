В Москве 27 апреля начнут отключать отопление
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На территории Москвы 27 апреля начнут отключать отопление, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что плановое отключение отопления связано с установлением необходимых температур наружного воздуха.
Планируется отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.
Отключение отопления будет происходить поэтапно. Сначала отключат отопление в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях, промышленных и административных зданиях.
Все мероприятия будут завершены до 25 августа. Одно из важных направлений — проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в полном объеме в мае. Очень важно выявить потенциально ненадежные участки, которые нужно восстановить. Это поможет обеспечить качественное теплоснабжение потребителей.
Также будет проводиться перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов.