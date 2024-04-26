В Москве 27 апреля начнут отключать отопление

сегодня в 14:20

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что плановое отключение отопления связано с установлением необходимых температур наружного воздуха.

Планируется отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

Отключение отопления будет происходить поэтапно. Сначала отключат отопление в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях, промышленных и административных зданиях.

Все мероприятия будут завершены до 25 августа. Одно из важных направлений — проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в полном объеме в мае. Очень важно выявить потенциально ненадежные участки, которые нужно восстановить. Это поможет обеспечить качественное теплоснабжение потребителей.

Также будет проводиться перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов.