В Московском военном округе обеспечивают своевременную работу по очистке снега

Уборка снега становится одной из ключевых задач жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу в зимний период. Качество выполнения этой работы влияет на комфорт и безопасность жителей. Зимой значение температуры воздуха нестабильно, что может привести к сходу снега с крыш зданий, образованию сосулек и гололеду, передает пресс-служба ведомства.

С целью предотвращения негативных последствий, жилищно-коммунальные службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу заранее были переведены в режим повышенной готовности. В настоящее время военные коммунальщики проводят работы по уборке снега в военных городках и частях, при этом:

— ограничен свободный доступ людей и автотранспорта в зоны, где существует риск схода снежных масс и падения сосулек (опасные участки вокруг зданий и сооружений, где возможно падение снега и наледи с крыш, ограждаются сигнальными лентами и информационными знаками);

— ледяные образования и снежные массы с крыш зданий удаляются с обязательным соблюдением мер безопасности;

— территории объектов периодически обрабатываются противогололедными средствами.

Для механизированной уборки подъездных путей и территорий ежедневно используется специализированная техника. В первую очередь производится очистка подъездных путей к социально важным объектам. Организован ежедневный контроль за состоянием прилегающей территории в сотрудничестве с дежурными службами воинских частей.

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу эксплуатирует более 10 тысяч объектов материально-технической базы и коммунальной инфраструктуры, расположенных в 1015 военных городках.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.