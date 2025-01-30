В Московском регионе выявлено более 400 тыс нелегальных оптоволоконных кабелей на ЛЭП

С 2022 года «Россети Московский регион» установили факты размещения телеком-провайдерами свыше 400 тыс. волоконно-оптических кабелей на опорах линий электропередачи без договора, передает пресс-служба компании.

«Черная» деятельность операторов связи выявлена в рамках специальной программы, которая реализуется энергетиками в столичном регионе.

На сегодня в нелегальном поле работают 15 компаний. Многие из них известны жителям из рекламного спама в почтовых ящиках — «Группа Мослайн», «Внет», «ПВОНЕТ», «Рамсвязьинвест», «КВАНТ», «АКСА ТЕЛЕКОМ», «Аксател», «Флекс», «Медиа Сети», «ЛИС», «Гарантия», «Битрейс Телеком», «Интронекст Сетевые решения», «ЛОИС-НЭТ», «Точка связи».

Общая доля таких организаций не превышает 4% на рынке телеком-услуг Московского региона. Наиболее активные инициируют жалобы в органы власти, заваливают исками суды. Все это нужно для уклонения от оплаты размещения своих линий на ЛЭП и получения сверхприбыли.

Главный аргумент — права жителей на доступный интернет. При этом умалчивается, что самовольные работы на ЛЭП в нарушение технических требований могут лишить абонентов не только любимого цифрового контента, но и надолго оставить целые поселки и предприятия без электроснабжения. Действия руководителей организаций несут прямую угрозу жизни и здоровью как обычных работников провайдеров, так и энергетиков, которые лишаются полноценного безопасного доступа к электрооборудованию для проведения своевременного ремонта.

По выявленным нарушениями энергетиками инициируется претензионная работа. Провайдерам предлагается заключить договор, либо в законном порядке им предъявляются требования о демонтаже нелегального хозяйства с оплатой бездоговорного использования ЛЭП за счет неосновательного обогащения. Первые судебные решения уже вынесены в пользу владельцев ЛЭП — на первом этапе «обелено» 4 тысячи таких линий связи.

В «Россети Московский регион» отмечают, что с каждым годом растет число телеком-провайдеров, работающих в правовом поле. В настоящее время уже более 280 операторов столичного региона монтируют провода легально, оформлено свыше 550 договоров.