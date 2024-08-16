В Московской области ремонтируют дорожное покрытие

В августе в Подмосковье ликвидировали 14 тысяч дефектов на дорогах

Дорожные службы Московской области ликвидировали 14 тысяч дефектов покрытия на проезжей части с начала августа, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали более 4 тысяч ям, а на региональной — порядка 9 тысячи дефектов, отмечено в сообщении ведомства.

Наибольшее количество дефектов на муниципальных дорогах ликвидировали в Балашихе, Богородском, Воскресенском, Ленинском. На региональных дорогах наибольший объём выполнили в Красногорске, Химках, Истре, Солнечногорске и Одинцовском округе.

В ведомстве отметили, что дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Ямы регистрируются на портале «Добродел» на основании обращения жителей. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчётом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.