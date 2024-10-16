В многоквартирных домах Подмосковья восстановлено давление горячей воды

С начала года по заявкам жителей коммунальные службы под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели более 4 тыс. работ по нормализации параметров давления горячего водоснабжения в домах и квартирах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Давление горячей воды в квартирах многоквартирных домов является важным параметром, который влияет на комфорт и качество проживающих.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, давление горячей воды должно составлять 0,3-4,5 атмосферы. За отклонениями от этих значений следят управляющие организации.

Сниженное давление может быть связано с проблемами, такими как:

недостаточное давление на вводе в дом или квартире;

засоры в общедомовых и квартирных системах;

забитый аэратор или известковые отложения смесителя.

Плохой напор воды в квартире? — обратитесь в свою управляющую компанию для устранения неисправностей. Помимо этого, можно также сообщить в единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.