В многоквартирном доме Люберец проведен ремонт подъезда

В территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило обращение по вопросу ненормативного состояния подъездной группы № 2, дома № 105 по улице Карла Маркса в поселке Красково на территории городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ремонтные работы текущего характера входят в полномочия управляющей организации.

Так, мерами, принятыми инспекторским составом, УО выполнила работы по приведению мест общего пользования в нормативное состояние. В число работ вошел локальный ремонт кровли, а также ремонт и окраска стен и потолка подъезда.

Периодичность ремонта подъездов составляет от 3 до 5 лет по согласованию с собственниками помещений в МКД — решением, принятым на общем собрании собственников. Кроме того, жители на ОСС могут согласовать цветовую схему ремонта и материалы в соответствии со сметой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.