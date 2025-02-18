В многоквартирном доме Коломны оборудуют зоны для колясок

В этом году жильцы дома 11 по улице Зеленой получат на лестничных клетках дополнительное пространство для хранения нужных вещей. Этот дом первым в Коломне вошел в программу капитального ремонта с работой по устройству так называемых колясочных зон в местах демонтажа мусоропровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель совета многоквартирного дома Артем Шухаев рассказал, что решение избавиться от мусорокамер в подъезде жильцы приняли еще в 2022 году.

«Было инициировано общее собрание собственников, на котором за отказ от мусоропровода набралось большинство голосов», — сказал Шухаев.

Во дворе обустроили контейнерную площадку. Специалисты управляющей компании промыли ствол мусоропровода, а затем заварили все доступы к мусорокамерам. Спустя два года жители уверены, что это было правильное решение. В доме пропали тараканы, нет неприятного запаха от мусора.

На достигнутом решили не останавливаться. На очередном совете дома собственники захотели использовать межэтажные лестничные площадки с пользой и подали документы для участия в программе по обустройству колясочных.

Как уточнили в Департаменте городского хозяйства, в Коломне уже около десяти домов отказались от мусоропровода в пользу контейнерной площадки.

«Сама процедура очень востребована. Многие председатели к нам обращаются за помощью, однако не все доходят до финального этапа. Сложность заключается в том, чтобы собрать всех собственников на собрание. Поэтому мы рекомендуем воспользоваться площадкой ГИС ЖКХ. Это платформа для электронного проведения общих собраний. Современно, быстро, удобно. И самое главное то, что можно будет собрать весь кворум. А для принятия решения, напомню, нужно 50% плюс один голос», — пояснил первый заместитель генерального директора ООО «ДГХ» Максим Кичайкин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.