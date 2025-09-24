В мкр Рекинцо Солнечногорска промыли сети для повышения качества водоснабжения

Гидравлическую промывку системы водоснабжения провели в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске. Специалисты МКП «ИКЖКХ» под высоким давлением прогнали воду по сетям для очистки и вымывания механических отложений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Такую работу проводят планово и по заявкам, а также после аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры. Как сообщила директор МКП «ИКЖКХ» Ирина Брежнева, порядка 70% от общего числа промывок осуществляются в автоматическом режиме.

Профилактические меры повышают стабильность работы системы водоснабжения и качество коммунальных услуг для жителей.

«Промывку системы водоснабжения проводим регулярно. Она улучшает качество воды, пропускную способность трубопроводов и продлевает сроки их эксплуатации за счет профилактики коррозии и поломок», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Замглавы Солнечногорска Леонид Степанов отметил, что после промывки магистралей при необходимости подключают управляющие организации: они очищают от загрязнений трубы в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.