В МинЖКХ Подмосковья рассказывают о героях, трудящихся в отрасли

23 февраля — это праздник мужества, силы и верности. День, когда чествуют тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины — солдат, офицеров, ветеранов и всех, для кого слова «честь» и «долг» являются неотъемлемой частью жизни. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Поздравляю вас с этим важным днем! Желаю крепкого здоровья, стойкости, надёжного тыла, уверенности в завтрашнем дне и новых высоких достижений! Пусть рядом всегда будут родные и близкие, а в сердце — гордость за свою страну. Тем, кто сегодня выполняет свой воинский долг, желаю скорейшего возвращения домой с Победой!» С праздником!» — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В жилищно-коммунальной сфере есть свои герои, которые защищают нашу страну и трудятся во благо ее граждан.

Сегодня эти люди — эксперты подведомственных министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области организаций, которые контролируют качество восстановления зданий и сооружений на новых территориях и в Подмосковье, участвуют в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Совсем недавно они были солдатами, отстаивавшими безопасность и будущее нашей Родины.

Александр Савченко с первых дней специальной военной операции защищал страну в составе стрелкового полка. После службы и полученной травмы он выбрал гражданскую профессию, где его ответственность и дисциплина стали основой для работы в надзорных органах, а именно в ряду сотрудников ГБУ МО «УТНКР».

Иван Свитайло еще до армии работал в Управлении технического надзора капитального ремонта, но долг перед Родиной оказался важнее. Во время службы в войсках связи он продолжал общаться с коллегами, зная, что после возвращения его ждет сплоченный коллектив.

Вадим Сендецкий, как и многие мужчины ДНР, ушел служить добровольцем. Его путь был непростым: проверка документов на блокпостах, служба на секретном объекте. После демобилизации Вадим принял осознанное решение помогать в восстановлении разрушенных территорий.

Коллеги специалистов подмосковного технадзора из других учреждений, подведомственных министерству, которые тоже побывали на специальной военной операции, сегодня также получают поздравления от своих семей, жителей региона, коллективов и руководства.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.