В МинЖКХ Подмосковья прошел прием граждан

Более 10 заявителей приняли отраслевые заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках очередного личного приема граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевые вопросы, которые озвучили жители:

содержание дворовых территорий;

перерасчет платы за услуги ЖКХ;

подготовка домов к отопительному сезону;

обращение с ТКО;

работа управляющих организаций.

«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе в ходе личных приемов донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Жители Рузского муниципального округа обратились с просьбой о перерасчете платы за вывоз отходов. В результате чего ответственным службам было поручено рассмотреть возможность размещения контейнерной площадки в населенном пункте, где проживают граждане, а регоператору — встретиться с жителями для разъяснения норм законодательства.

Житель Королева обратился по вопросу перерасчета платы за коммунальные услуги. В ходе личного приема заявителю представили информацию о том, что перерасчет уже произведен. По вопросу содержания многоквартирного дома территориальному отделу дано поручение провести контрольно-надзорное мероприятие.

От жителей Одинцовского городского округа прозвучал вопрос о ненадлежащем содержании детской площадки во дворе дома. По итогу приема руководству местной администрации рекомендовано провести собрание с собственниками. Инспекторский состав ведомства взял ситуацию на контроль.

В рамках приема были детально разобраны ситуации заявителей из Люберец, Королева, Щелково и других округов области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.