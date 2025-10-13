В МинЖКХ Подмосковья прошел прием граждан

Отраслевые заместители министра ЖКХ Московской области приняли жителей из Красногорска, Долгопрудного, Богородского и других округов. По каждому из вопросов даны конкретные поручения подведомственным организациям и органам местного самоуправления, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Заявитель из Красногорска подсветил вопрос состояния кровли и фасада дома № 9 на ул. Чайковского. Фонду капитального ремонта региона поручено до 1 ноября подготовить перечень видов и объемов работ. Администрации округа — направить заявку о включении дома в краткосрочную программу капитального ремонта на 2026–2028 годы после согласования с фондом.

Житель Долгопрудного обратился с вопросом нарушения сроков капитального ремонта дома по ул. Станционной. Администрации поручено в кратчайшие сроки организовать общее собрание собственников и направить заявку о переносе работ. Также профильным службам муниципалитета дано поручение проработать вопрос о предоставлении жителям маневренного фонда на период проведения ремонтных работ.

Жительница микрорайона Бисерово-Парк в Богородском городском округе обратилась с жалобой на неудовлетворительное качество холодной воды. До 28 октября управляющая организация проведет промывку внутридомовых инженерных систем, а также организует отбор проб воды для лабораторных исследований.

«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в Правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомленность жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Каждая тема рассматривается комплексно, совместно с органами местного самоуправления, отраслевыми специалистами ведомства и управляющими компаниями, в зависимости от специфики вопроса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.