В микрорайоне Вишняковские дачи идет монтаж современной блочно-модульной котельной

На улице Длинной в микрорайоне Вишняковские дачи устанавливают новую блочно-модульную котельную (БМК). Это решение позволит раз и навсегда решить проблему с перебоями отопления и горячего водоснабжения, которые годами беспокоили местных жителей. Запуск объекта запланирован на текущий год, сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Многолетние перебои с теплом и горячей водой были вызваны нестабильной работой старой котельной, принадлежащей РЖД. Морально и физически устаревшее оборудование, а также накопившиеся долги привели к постоянным аварийным ситуациям и жалобам жителей. Для кардинального решения этого вопроса правительство поддержало инициативу по строительству нового, современного теплогенерирующего объекта.

11 сентября блочно-модульная котельная была доставлена и установлена на заранее подготовленный фундамент на площадку во дворе домов по улице Длинной. Это компактное здание, которое не займет много места в дворовой территории.

Как сообщают подрядчики, все необходимые коммуникации расположены рядом, что позволит выполнить подключение в сжатые сроки и запустить котельную уже в этом году. На данный момент отставаний от утвержденного графика нет.

«За прошедшую неделю мы выполнили комплекс работ по подготовке конструкции к перевозке, а также успешно доставили и установили котельную на фундамент. На текущий момент завершается установка технологического оборудование и монтаж кровли. В ближайшее время планируется установка дымовой трубы. Текущая готовность объекта на площадке оценивается в 70%», — отметили представители подрядной организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.