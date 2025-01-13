В микрорайоне Колычево округа Коломна устранили стихийную свалку

Жители микрорайона Колычево обратили внимание на стихийную свалку старой мебели и стройматериалов, образовавшуюся у дома № 28 по улице Девичье поле. Сотрудники управляющей компании ООО «ДГХ» отреагировали на обращение: 12 января бытовой мусор собрали и вывезли на утилизацию, сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

Коломенцам вновь напоминают о том, что складировать крупногабаритные отходы можно только на специализированных площадках. К крупногабаритному мусору относится бытовая техника, мебель, строительные материалы и прочие крупные вещи, которые невозможно поместить в обычные баки. Для утилизации таких отходов используются специальные большегрузные контейнеры или бункеры.

Оставлять такие отходы возле домов, в подъездах или около камер мусоропроводов запрещено. Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за такое нарушение в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Места, предназначенные для складирования крупногабаритных отходов, можно узнать на сайте департамента городского хозяйства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.