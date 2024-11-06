В микрорайоне Кашира-2 восстановили работу котельной

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В службу ЕДДС вечером 5 ноября поступила информация об отключении горячего водоснабжения и отопления в микрорайоне Каширы-2 в связи с утечкой на теплотрассе по адресу: улица Металлистов, д. 10. Это привело к остановке котельной — без отопления остался весь микрорайон, однако ее работу быстро восстановили, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Сотрудники «Теплосети» вели аварийно-восстановительные работы рядом с домом № 10 по улице Металлистов. На время работ была приостановлена подача центрального отопления и горячего водоснабжения в доме № 10 по улице Металлистов, в нескольких частных жилых домах, а также детском саду № 10.

Сотрудники аварийной службы проводили работы по устранению утечки. Ночью 6 ноября котельная была запущена и восстановлена подача центрального отопления и горячей воды в дома жителей микрорайона Кашира-2.

В округе работает горячая линия по вопросам подачи горячего водоснабжения и отопления. Телефон горячей линии: 8 (495) 487-40-00.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.