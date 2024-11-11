В МГИМО стартовал курс для специалистов ЖКХ по капремонту

В понедельник на кафедре министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» школы бизнеса и международных компетенций МГИМО стартовал шестой поток программы повышения квалификации «Основы организации системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Программа разработана с учетом передовых мировых практик и требований российского стандарта, в партнерстве с Ассоциацией региональных операторов капремонта и реализуется при поддержке Минстроя РФ с 2021 года.

По этой программе прошли обучение более 200 специалистов, а в целом с момента основания кафедры в 2019 году МГИМО выпустил более 600 квалифицированных кадров для отрасли.

В торжественной обстановке первый заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова выступила с приветственным словом и отметила ценность программы для слушателей.

«Наши программы ориентированы на практическое применение знаний, знакомство с лучшими отраслевыми практиками, а также изучение новых технологий и подходов к капитальному ремонту. Мы гордимся, что кафедра МинЖКХ объединяет российских специалистов, готовых повысить качество жизни людей за счет улучшения городской среды», — отметила Пухова.

К участию в программе заявлено 49 участников из 29 регионов РФ. В рамках очного курса, рассчитанного на 5 дней, слушатели познакомятся с лучшими практиками, технологиями, реализованными на территории Московского региона.

Предусмотрены лекции, практические кейсы от экспертов отрасли, руководителей органов исполнительной власти, в том числе выездные модули на объекты Московской области в центр управления регионом и инфоцентр Московской области, где специалисты ознакомятся с процессом госуправления и информирования жителей.

По итогам, слушатели, успешно прошедшие программу, получат удостоверение МГИМО о повышении квалификации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.