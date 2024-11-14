В МГИМО повышают квалификации через практики ЖКХ Подмосковья

В рамках курса повышения квалификации «Основы системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», организованного на кафедре министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий» школы бизнеса и международных компетенций МГИМО, состоялся выезд участников программы в городской округ Власиха. Специалисты фонда капитального ремонта продемонстрировали 49 слушателям из 29 субъектов России прогрессивные практики реализации программы капремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках выездного мероприятия на примере жилищного фонда городского округа Власиха эксперты ознакомили слушателей с инновационными технологиями утепления фасадов, поделились передовым опытом модернизации систем газоснабжения в многоквартирных домах и практикой внедрения индивидуальных тепловых приборов учета коммунальных ресурсов.

«Сегодня мы активно внедряем передовые технологии в капитальном ремонте, которые не только увеличивают срок службы зданий, но и повышают комфортность и энергоэффективность жилья. Благодаря таким инициативам, как программа повышения квалификации на базе МГИМО, опыт Подмосковья становится доступным для регионов, что обеспечивает повышение уровня жилищных условий в стране», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Учебная программа, разработанная совместно с ассоциацией региональных операторов капитального ремонта, системно проводится с 2021 года. В рамках очного курса, рассчитанного на 5 дней, слушатели знакомятся с лучшими практиками, технологиями, реализованными на территории Подмосковья в формате лекций, практических кейсов от экспертов отрасли, руководителей органов исполнительной власти, а также вместе с ними совершают выезды на объекты Московской области. По окончании программы слушатели, прошедшие курс, получат удостоверение о повышении квалификации МГИМО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.