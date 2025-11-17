В МГИМО на кафедре ЖКХ открыта новая программа обучения

Для качественной подготовки управленческих кадров на базе МГИМО МИД России запускается программа профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Обучение будет реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Программа направлена на формирование системного подхода к управлению городом, где сочетаются экономика, инженерия и социальная политика.

Ключевые модули программы:

Управление городским хозяйством и территорией — работа с жилищным фондом, нормативное регулирование и успешные кейсы управления.

Цифровизация городского хозяйства — использование больших данных, умные сервисы для граждан и безопасность.

Инвестиции в городское хозяйство — бюджетное планирование, государственно-частное партнерство и реализация инфраструктурных проектов.

Развитие городских территорий — стратегическое планирование, благоустройство и превращение проблем в точки роста.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По итогам обучения будет выдан диплом о профессиональной переподготовке.

Старт обучения — 24 ноября 2025 года.

Зарегистрироваться, а также — узнать подробнее о программе можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.