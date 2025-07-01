В МФЦ Подмосковья проходит социальный раунд «Некуда спешить»

В подмосковных офисах «Мои Документы» Госавтоинспекция Московской области проводит социальный раунд «Некуда спешить», направленный на повышение уровня информированности участников дорожного движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Автоинспекторы информируют посетителей МФЦ о необходимости быть предельно внимательными при управлении транспортным средством, соблюдать скоростной режим и отказаться от опасных маневров на дороге.

Полицейские рассказывают о недопустимости нарушения правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости движения, и о важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих, в том числе метеорологических условий.

В завершение мероприятия всем посетителям и обслуживающему персоналу вручают информационные памятки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.