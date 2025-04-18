В МФЦ Подмосковья появились окна приема управляющих организаций

Представители управляющих компаний появились в МФЦ во всех муниципалитетах региона. Количество подмосковных офисов «Мои Документы» с окном управляющей организации уже достигло 59. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь жители городских и муниципальных округов могут обратиться в подмосковные многофункциональные центры и получить услуги управляющих организаций в рамках «одного окна».

«Окно приема управляющих организаций в МФЦ — это доступный и комфортный способ получения услуг ЖКХ для населения», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Специалисты управляющих организаций проконсультируют по вопросам получения таких услуг, как перерасчет или оформление справки о задолженности, подача актов о проверке, замене и установке счетчиков и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.