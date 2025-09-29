В МФЦ Подмосковья появилась новая услуга по подтверждению детям гражданства РФ

Теперь жители Московской области могут через региональные МФЦ подтвердить российское гражданство детям до 14 лет, приобретенное по рождению. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Раньше, чтобы поставить штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка, необходимо было лично посещать отдел МВД. Теперь жители Подмосковья могут получить эту услугу в ближайшем офисе МФЦ по месту жительства или, в случае отсутствия постоянной прописки, по месту пребывания. При этом можно воспользоваться онлайн-записью, которая позволяет выбрать удобные дату и время посещения», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Через подмосковные офисы МФЦ можно подтвердить наличие российского гражданства ребенку до 14 лет, если оба его родителя или единственный родитель (усыновитель) — граждане России.

Для получения услуги понадобятся: заявление, паспорта родителей, свидетельство о рождении либо усыновлении — если в свидетельстве о рождении нет данных об усыновителях. Если обращается единственный родитель (усыновитель), необходимо предоставить документ, подтверждающий отсутствие второго родителя.

В результате предоставления услуги в свидетельстве о рождении проставляется штамп о гражданстве, либо выдается свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению.

Все адреса и график работы подмосковных МФЦ доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.