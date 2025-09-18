В МФЦ Подмосковья назвали пятерку самых популярных услуг

В сети подмосковных офисов «Мои Документы» определили пять самых популярных услуг с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Согласно статистике, самыми востребованными услугами стали: регистрация учетной записи пользователя в ЕСИА — более 950 тыс. обращений, услуги по регистрации права и кадастровому учету — более 660 тыс. обращений, услуга по регистрационному учету граждан РФ — более 350 тыс. обращений, оформление СНИЛС — более 340 тыс. обращений, оформление паспорта РФ — более 180 тыс. обращений.

Всего на сегодняшний день подано более 3 млн обращений в окна приема и выдачи документов МФЦ Подмосковья.

Сеть МФЦ Подмосковья включает 224 отделения, где заявители могут получить порядка 400 различных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.