В МФЦ Подмосковья можно установить запрет на оформление сим-карт

В подмосковных офисах «Мои Документы» теперь можно установить самозапрет на оформление сим-карт. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Данная услуга — часть большого комплекса мер по противодействию мошенничеству, который реализуется в МФЦ Подмосковья. Участились случаи незаконного использования чужих персональных данных. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить цифровую безопасность наших заявителей», — рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Для оформления услуги необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС. Родителям детей старше 14 лет и опекунам также понадобится свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна.

Услуга оказывается бесплатно.

Снять запрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи также можно в МФЦ.

Адреса и график работы подмосковных МФЦ доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.