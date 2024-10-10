В МФЦ Подмосковья можно проголосовать на общем собрании собственников

В многофункциональных центрах Подмосковья появилась новая возможность для жителей — теперь участвовать в голосовании на общих собраниях собственников жилья в Государственной информационной системе «ЖКХ» можно, используя компьютеры в цифровых зонах офисов «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В каждом отделении МФЦ Московской области установлены компьютеры, на которых жителям предоставлен безопасный доступ к федеральному и региональному порталам госуслуг. Сейчас появилась и возможность принимать участие в онлайн-голосовании на общих собраниях собственников. Отмечу, что на территории всего региона мы организовали для заявителей 874 рабочих места», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Инициатива направлена на создание необходимых условий, которые позволяют гражданам участвовать в управлении многоквартирными домами путем электронного голосования. При необходимости специалисты МФЦ также будут оказывать консультации по работе в ГИС «ЖКХ» и установке мобильного приложения «Госуслуги. Дом», которое работает на основании данных этой системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.