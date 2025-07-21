В МФЦ Долгопрудного стали доступны услуги регоператора

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 14:28

Теперь все вопросы по вывозу отходов жители городского округа Долгопрудный могут решить в ближайшем МФЦ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Сотрудничество регоператоров с МФЦ позволяет упростить предоставление услуг по вывозу ТКО для жителей региона. Такой формат работы удобен, он сокращает время ожидания, консультацию можно получить сразу без предварительных звонков.

Какие услуги доступны:

консультации по вывозу отходов (включая СНТ и частный сектор);

заключение договоров на обслуживание (для юридических лиц и ИП);

проверка графика вывоза ТКО и установки контейнеров;

получение справок и актов сверок (кроме МКД с расчетами через ЕИРЦ).

Адрес: г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 11.

Время работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Уточнить всю информацию можно в Контакт-центре: +7 (495) 568-06-22.

«Пилотный проект запущен на базе 3-х региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Сейчас в разгаре дачного сезона в приоритете — территории с большой численностью СНТ. Мы подобрали 14 офисов. Со всеми сотрудниками регоператоров мы провели обучение. Наша основная задача — упростить для жителей предоставление услуг по вывозу ТКО», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Адреса МФЦ, которые предоставляют услуги регоператоров, представлены на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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