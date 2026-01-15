сегодня в 14:43

В Мариуполе завершили восстановление многоквартирного дома при поддержке Подмосковья

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершили ремонтно-восстановительные работы многоквартирного дома под контролем управления технического надзора капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе ремонта отремонтировали кровлю, установили новые двери и окна, заменили системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации, обновили электроснабжение, провели газификацию, выполнили внутреннюю отделку мест общего пользования и обновили фасад здания.

В ходе ремонта отремонтировали кровлю, установили новые двери и окна, заменили системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации, обновили электроснабжение, провели газификацию, выполнили внутреннюю отделку мест общего пользования и обновили фасад здания.

Эксперты стройконтроля регулярно проверяли качество работ и материалов, а также соблюдение сроков. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил самоотверженность специалистов, подчеркнув их вклад в восстановление города.

Работы выполнила подрядная организация под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.