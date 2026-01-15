В Мариуполе завершили восстановление многоквартирного дома при поддержке Подмосковья
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершили ремонтно-восстановительные работы многоквартирного дома под контролем управления технического надзора капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В ходе ремонта отремонтировали кровлю, установили новые двери и окна, заменили системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации, обновили электроснабжение, провели газификацию, выполнили внутреннюю отделку мест общего пользования и обновили фасад здания.
Эксперты стройконтроля регулярно проверяли качество работ и материалов, а также соблюдение сроков. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил самоотверженность специалистов, подчеркнув их вклад в восстановление города.
Работы выполнила подрядная организация под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.
Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.