В Мариуполе завершили обновление жилого дома на проспекте Ильича по стандартам Подмосковья

В Мариуполе завершили комплекс работ по модернизации многоквартирного дома на проспекте Ильича, включая замену инженерных систем, установку новых окон и ремонт фасада, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Мариуполе завершили масштабное обновление многоквартирного дома на проспекте Ильича. Работы включали полную замену систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения для повышения надежности и эффективности.

Во всех квартирах и подъездах установили новые энергоэффективные стеклопакеты. Места общего пользования — подъезды, лестничные клетки и холлы — полностью отремонтировали. Также обновили кровлю и фасад, что улучшило внешний вид здания и обеспечило его защиту.

Все этапы работ проходили под контролем экспертов подмосковного стройнадзора. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил самоотверженность специалистов, подчеркнув важность их труда в сложных условиях. Эксперты следили за соблюдением строительных стандартов, качеством материалов и выполнением утвержденных планов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.