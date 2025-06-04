В Мариуполе завершают восстановление пятиэтажного дома в Центральном районе
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты фонда капитального ремонта Московской области успешно завершили восстановление жилого дома, пострадавшего от обстрелов в Центральном районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта провели финальную проверку качества выполненных работ, удостоверившись в соответствии их техническим требованиям и стандартам. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, долговечности примененных материалов, а также соответствию проектной документации.
Для восстановления выполнены следующие виды работ:
- полностью заменены инженерные коммуникации;
- отремонтирована крыша и восстановлены несущие конструкции;
- обновлен фасад здания;
- установлены новые пластиковые окна и двери;
- также проведены отделочные работы в местах общего пользования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.