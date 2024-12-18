В Мариуполе восстанавливают центр профессионально-технического образования

В Центральном районе Мариуполя продолжается масштабное восстановление центра профессионально-технического образования — ключевого учебного заведения региона, основанного в 1901 году. Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Восстановление находится под ежедневным контролем экспертов ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР). Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет более 20%, а на площадке ежедневно трудятся более 60 строителей.

Проводятся следующие восстановительные мероприятия:

демонтаж, восстановление и усиление поврежденных конструкций здания;

полная замена систем водоснабжения, отопления и канализации;

кровельные работы и установка новых оконных и дверных блоков.

внутренняя отделка помещений, включая покраску стен, укладку современных полов и обновление освещения.

Финальным этапом станет благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Центр профессионально-технического образования готовит специалистов по востребованным профессиям, таким как: мастер отделочных строительных и декоративных работ, машинист локомотива, мастер слесарных работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также машинист крана металлургического производства.

«Ремонтно-восстановительные работы в Мариупольском центре профессионально-технического образования — это не просто восстановление здания, а важный вклад в будущее региона. Благодаря совместным усилиям специалистов этот центр сможет вновь готовить высококвалифицированных специалистов, что станет основой экономического развития и социальной стабильности», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.