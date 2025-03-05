В Мариуполе восстанавливают МКД под контролем специалистов из Подмосковья

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются работы по восстановлению девятиэтажного дома. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «УТНКР». Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате боевых действий здание получило серьезные повреждения из-за многочисленных прямых попаданий снарядов, а также продолжительных пожаров, что привело к разрушению его конструктивных элементов и нескольких этажей.

В настоящее время строители проводят целый комплекс работ:

восстанавливают конструктив;

ремонтируют кровлю и фасад;

проводят замену систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и электроснабжения;

устанавливают новые оконные блоки;

выполняют отделку мест общего пользования.

Строительная готовность объекта составляет более 35%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.