В Мариуполе подмосковные эксперты проверяют благоустройство территорий вблизи домов

В августе продолжается активная работа по благоустройству территории в Левобережном районе Мариуполя. Здесь, рядом с многоквартирным домом, специалисты строительного контроля Подмосковья следят за качеством работ на каждом этапе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На объекте уже ведутся работы по монтажу бордюров и поребриков, укладываются щебень и песок. Впереди — устройство асфальтового покрытия, укладка тротуарной плитки, озеленение и установка современного наружного освещения. Все эти этапы — часть комплексного подхода к созданию безопасного, удобного и эстетичного пространства для жизни.

За процессом внимательно следят специалисты управления технического надзора капитального ремонта. Их задача — не просто проверить ход работ, а обеспечить уверенность в том, что все выполнено качественно, в срок и по стандартам.

За процессом внимательно следят специалисты управления технического надзора капитального ремонта. Их задача — не просто проверить ход работ, а обеспечить уверенность в том, что всё выполнено качественно, в срок и по стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.