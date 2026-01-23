сегодня в 17:13

В Мариуполе обновили фасады восьми домов на Азовстальской улице

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершили обновление фасадов восьми многоквартирных домов на Азовстальской улице. Работы охватили площадь около 30 000 квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Мариуполе на Азовстальской улице завершили комплексное обновление фасадов восьми жилых домов. Работы включали механическую очистку, промывку и грунтование поверхностей, выравнивание стен, нанесение декоративной штукатурки и финишную окраску.

Особое внимание уделили балконам: демонтировали старую обшивку, заменили металлические ограждения, провели антикоррозийную обработку и экранировали балконы профлистом. Благодаря этим мерам фасады приобрели единый архитектурный стиль.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил значимость работы специалистов, подчеркнув их профессионализм в сложных условиях.

В ходе реализации проекта эксперты провели более 80 выездных проверок, контролируя соблюдение технологий и качество материалов. Все этапы работ сопровождались постоянным техническим надзором.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.