сегодня в 18:05

В Мариуполе на улице Куприна ввели новый пятиэтажный дом

Новый пятиэтажный жилой дом ввели в эксплуатацию в Центральном районе Мариуполя на улице Куприна. В здании завершены строительные и отделочные работы, идет благоустройство двора, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В доме выполнены кровельные и фасадные работы, проведено остекление. В местах общего пользования завершена чистовая отделка, в квартирах залита стяжка и подведены внутренние инженерные сети. Также оборудованы кухни и ванные комнаты.

Сейчас специалисты завершают благоустройство придомовой территории. Во дворе обустроены детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием, создана зона отдыха для взрослых, установлены скамейки и малые архитектурные формы.

Каждый этап строительства контролировали сотрудники управления технического надзора капитального ремонта Московской области, которые ежедневно выезжали на объект.

«Работа стройконтроля — это настоящий героизм, смелость и самоотверженность. Аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.