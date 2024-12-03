В Лыткарино направили дополнительную коммунальную технику
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Лыткарино
В Лыткарине обновили парк коммунальной техники благодаря поддержке губернатора Московской области. Оснащение производится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На баланс муниципального предприятия «ДЕЗ–Лыткарино» переданы:
- трактор «Беларус-82.1» со специализированным навесным оборудованием, предназначенным для очистки общественных пространств и внутриквартальных проездов как в зимний, так и летний периоды;
- самосвал «МАЗ» грузоподъемностью 20 тонн;
- прицеп-пескоразбрасыватель;
- 19 единиц бензиновых снегоуборщиков Steviman SX-61E, предназначенных для качественной очистки пешеходных зон;
- поливомоечный прицеп-цистерна.
«Новая техника — современная и многофункциональная, она обеспечит комфортные условия работы для водителей и механизаторов, а также значительно ускорит и улучшит качество работы служб ЖКХ», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.
По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.
«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.